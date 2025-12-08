الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انطلاق أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة

أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
8 ديسمبر 2025 21:05

بدأت جمعية الأمم المتحدة للبيئة دورتها السابعة في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين، بجلسة عامة حضرها ممثلون عن 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية.

تُعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين في العاصمة الكينية، حيث مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

من بين المواضيع المطروحة للنقاش مكافحة الجرائم البيئية، بما في ذلك قطع الأشجار غير القانوني في الغابات المطيرة، والذي يُقدر أنه يُسبب أضرارًا تُقدر بأكثر من مليار دولار أميركي سنويًا.

من القضايا الأخرى الحاجة إلى استغلال سليم بيئيًا وعادل اجتماعيًا للمعادن الرئيسية اللازمة للتحول في مجال الطاقة ولإنتاج أشباه الموصلات.
كما ستُناقش الجمعية احتياجات الطاقة والموارد اللازمة لقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

ويختتم المؤتمر يوم الجمعة.

المصدر: وكالات
جمعية الأمم المتحدة للبيئة
نيروبي
البيئة
