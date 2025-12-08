فيضانات إندونيسيا.. ألف قتيل ونزوح مليون شخص

جاكرتا (وكالات)

أظهرت البيانات التي أصدرتها الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، أمس، أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وجرى إجلاء حوالي مليون شخص من منازلهم بعد أسابيع من الفيضانات والانهيارات الأرضية في إقليم سومطرة بشمال البلاد.

وأضافت الوكالة أن 961 شخصاً لقوا حتفهم، وهناك 234 مفقوداً وأصيب نحو خمسة آلاف شخص عبر أقاليم أتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية حتى يوم الخميس.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 156 ألف منزل لحقت بها أضرار. ولا يزال ما إجماليه 52 مقاطعة ومدينة متضررة. وقال سوهاريانتو رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث للرئيس برابو سوبيانتو: إن 975075 شخصاً انتقلوا إلى الملاجئ المؤقتة عبر المناطق الثلاث.

وأوضحت الوكالة أن آتشيه هو الإقليم الأكثر تضرراً بنزوح أكثر من 900 ألف شخص.