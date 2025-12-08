الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق المؤتمر العالمي الثالث لـ«الفاو» بالقاهرة بمشاركة عربية ودولية

انطلاق المؤتمر العالمي الثالث لـ«الفاو» بالقاهرة بمشاركة عربية ودولية
8 ديسمبر 2025 21:52

انطلقت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة أعمال المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تحت شعار «يداً بيد.. من أجل أغذية ومستقبل أفضل»، وبمشاركة عربية ودولية واسعة لبحث الأمن الغذائي وتعزيز التعاون الدولي.
حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور شو دونيو المدير العام للفاو، وعدد من ممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن مبادرة «القرى للحفاظ على التراث الزراعي والغذائي» تحت مظلة MuNe، إضافة إلى فيلم تسجيلي يوضح أهداف المبادرة ودورها في حماية التراث الزراعي ودعم المجتمعات الريفية.

أخبار ذات صلة
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
«الشباب والرياضة» المصرية تعلن تفاصيل النسخة الـ 10 من سباق زايد الخيري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للتعاون مع الفاو وتطوير نظم أكثر مرونة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي العالمي يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، موضحاً أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية تواجه فجوة غذائية واسعة نتيجة النزاعات والجفاف، مشيراً إلى ندرة مائية في 19 دولة عربية وشح مائي مطلق في 13 دولة، وأن أكثر من 55 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية.

المصدر: وام
القاهرة
مصر
الفاو
منظمة الأغذية والزراعة
الأمم المتحدة
الأمن الغذائي
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©