«إيكواس» تنشر قوات في بنين

داكار (وكالات)

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس، أنها أمرت بالنشر الفوري لعناصر من قوتها الاحتياطية في بنين، بعد أن أحبطت السلطات هناك محاولة انقلاب.

وقالت إيكواس في بيان: إن القوات بما في ذلك جنود من نيجيريا المجاورة، ستدعم الحكومة وتحمي النظام الدستوري للبلاد.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في بيان، إن القوات الجوية النيجيرية كانت تعمل بناء على طلب من بنين لتأمين المجال الجوي وتنفيذ مهام سريعة بالتنسيق مع الدولة المجاورة، موضحاً أن القوات تصرفت بموجب تفويض إيكواس وبذلك دافعت عن النظام الدستوري في بنين.

وأضاف تينوبو أن بنين طلبت أيضاً قوات برية لحماية الحكومة ومواجهة الجماعات المسلحة، وأن القوات البرية النيجيرية موجودة بالفعل في البلاد.

وجاء في البيان أن الطائرات المقاتلة النيجيرية ساعدت في طرد المتآمرين على الانقلاب من مبنى التلفزيون الحكومي ومن قاعدة عسكرية. وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في أعقاب غارة جوية مشتبه بها في مدينة كوتونو الساحلية، حيث توجد الحكومة. وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس بنين، باتريس تالون، قال مساء الأول: إن الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة، موجهاً شكره للقوات المسلحة والقيادة العسكرية على بقائهم مخلصين للبلاد والدستور.