قادة أوروبيون يجددون دعمهم لأوكرانيا

أبدى حلفاء أوكرانيا الأوروبيون دعمهم للرئيس فولوديمير زيلينسكي وبلاده، الاثنين، أثناء اجتماع لمناقشة خطة أميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مع زيلينسكي لنحو ساعتين تقريبا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي مستهل الاجتماع، عبر ميرتس عن "شكوكه" تجاه "بعض التفاصيل التي نراها في الوثائق الواردة من الولايات المتحدة".

وقال ماكرون إن "المسألة الرئيسية" تكمن في "تقريب مواقفنا المشتركة، بين الأوروبيين والأوكرانيين، والولايات المتحدة".

وأضاف نظيره الأوكراني "هناك أمور معينة لا يمكننا إدارتها بدون الأميركيين، وبعض الأمور لا يمكننا إدارتها بدون أوروبا. ولهذا السبب، يتعين علينا اتخاذ قرارات مهمة".

وبعد لندن، ينتقل زيلينسكي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يلتقي مسؤولين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

قبل الاجتماع، صرح كير ستارمر، في وقت سابق اليوم "لن أمارس ضغطا على الرئيس" زيلينسكي، مضيفا أن "الأهم هو التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية، آمل أن يحصل ذلك، وأن يتم في شكل عادل ومستدام، وهذا ما سنركز عليه بعد ظهر اليوم".

كان يفترض أن تناقش أيضا في لندن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل أوكرانيا. وصرح مسؤول بريطاني، اليوم الاثنين، أنه "يأمل في تحقيق تقدم قريبا" في هذا الشأن، إذ تأمل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق خلال القمة الأوروبية القادمة يومي 18 و19 ديسمبر.