زيلينسكي: مقترحات السلام لإنهاء الأزمة قيد الإعداد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي أجراها مع زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في لندن كانت مثمرة، موضحا أن مقترحات السلام قيد الإعداد وسيتم عرضها على الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء.

وأضاف، خلال توجهه من لندن إلى بروكسل لحضور اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أن «الخطة ستكون جاهزة غدا مساء، وستراجع مرة أخرى قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن المقترحات الجديدة لإنهاء الحرب تتضمن 20 نقطة، في حين لا تزال مسألة الأراضي دون أي تسوية.

وفي السياق نفسه، لفت زيلينسكي إلى التحديات المالية التي تواجهها بلاده، موضحا أن أوكرانيا ينقصها نحو 800 مليون دولار للحصول على الأسلحة الأميركية التي كانت تخطط لشرائها هذا العام بدعم من الحلفاء الأوروبيين. وأكد مجددا أن بلاده ستحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار العام المقبل لتمويل برنامج شراء الأسلحة الأميركية بأموال أوروبية.