«اليونيسف»: الكونغو تعاني من تفش حاد للكوليرا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الاثنين، أن تفشي الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 1888 شخصا، بينهم 340 طفلا، منذ بداية العام الجاري.

ووصفت المنظمة تفشي هذا المرض القابل للعلاج والوقاية بأنه الأسوأ منذ 25 عاما، حيث بلغ عدد الحالات خلال العام الجاري 64427 حالة حتى الآن. وقالت إن 17 من أصل 26 مقاطعة في البلاد تأثرت، بما في ذلك العاصمة كينشاسا.

وأفادت اليونيسف بأنه «في إحدى الحالات الأكثر مأساوية، توفي 16 من أصل 62 طفلا كانوا يعيشون في دار رعاية جماعية في كينشاسا خلال أيام بعد أن هاجم المرض المميت دار الأيتام».

وأضافت أن نسبة الحالات بين الأطفال تختلف حسب كل مقاطعة ولكنها بلغت في المتوسط 23.4 % في جميع أنحاء البلاد.