الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هولندا: أحزاب تريد التفاوض لتشكيل حكومة أقلية

سيبراند بوما، المكلف الإشراف على تشكيل حكومة في هولندا
9 ديسمبر 2025 00:56

قال سيبراند بوما، السياسي السابق الذي عينه البرلمان للإشراف على عملية تشكيل حكومة جديدة، الاثنين، إن الأحزاب الليبرالي اليساري والديمقراطي المسيحي والليبرالي اليميني الهولندية ترغب في التفاوض بشأن تشكيل ائتلاف أقلية حاكمة.
وأكد أنه يتعين على الأحزاب الثلاثة أن تسعى إلى إيجاد أساس "لحكومة مستقرة"، وذلك بعد ستة أسابيع تقريبا من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقضى بوما ثلاثة أسابيع في تقييم الخيارات المتاحة لتشكيل ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الليبراليين اليساريين 66، الذي ظهر كأكبر حزب، وحزب النداء الديمقراطي المسيحي.
وقد صاغت الأحزاب مبادئ الائتلاف.
ودعا بوما، في تقريره الختامي، إلى إجراء محادثات مع الأحزاب الأخرى، لكنه أضاف أنه لا يرى حاليا "أي إمكانية لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية مستقرة في البرلمان".
في برلمان منقسم للغاية، يحتاج حزب الديمقراطيين الليبراليين اليساريين 66 الذي يرأسه روب جيتن إلى ثلاثة شركاء في الائتلاف على الأقل للحصول على الأغلبية. وقد ثبت أن العملية صعبة، حيث تمتلك 15 حزبا مقاعد في البرلمان. وكان تشكيل الائتلاف الأخير بعد انتخابات عام 2023 قد استغرق سبعة أشهر. 

المصدر: د ب أ
هولندا
حكومة أقلية
