زلزال بقوة 7.6 درجة تسبب بموجات تسونامي قبالة اليابان

حريق اندلع بعد الزلزال في مدينة أوموري
9 ديسمبر 2025 07:23

ضرب زلزال كبير الساحل الشمالي لليابان اليوم سجّلت عقبه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجات تسونامي فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع إصابات.
وذكرت تقارير أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة وضرب قبالة ميساوا على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، أجبر السكان على مغادرة منازلهم وحرم الآلاف من الكهرباء.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي إذ ضربت أول موجة ميناء في منطقة أوموري (شمال) حيث تقع ميساوا.
ووصلت أمواج أخرى إلى الساحل وبلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً، بحسب الهيئة.

ورفعت الهيئة في الساعات الأولى من الثلاثاء بالتوقيت المحلي التحذير من تسونامي، بحسب وكالة "كيودو" الإخبارية، فيما أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن تحذيرات أقل درجة كانت ما زالت سارية في بعض المناطق في شمال اليابان رفعت أيضاً في وقت لاحق.

وسجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الهزّة على عمق 44 كيلومتراً.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
تسونامي
