الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في تجدد المواجهات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا

سكان ينتقلون بعد اشتباكات على حدود كمبوديا-تايلاند في مقاطعة برياه فيهير.
9 ديسمبر 2025 09:48

أسفرت اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا، عن مقتل سبعة مدنيين وجندي تايلاندي. وقصف الجيش التايلاندي مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية ليل الاثنين الثلاثاء "ما أسفر عن مقتل مدنيَين كانا مسافرين على الطريق الوطني 56"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكمبودية على فيسبوك.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع مالي سوتشيتا في وقت لاحق بأن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون في هجمات تايلاندية حتى صباح الثلاثاء.
وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن الجيش التايلاندي استأنف هجماته قرابة الخامسة صباح الثلاثاء في مناطق حدودية، بما في ذلك منطقة تضم معابد يعود تاريخها إلى قرون ومدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأسفرت خمسة أيام من القتال هذا الصيف بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا عن مقتل 43 شخصا ونزوح حوالي 300 ألف شخص على جانبي الحدود قبل أن تدخل هدنة حيز التنفيذ.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات
تايلاند
حدود
كمبوديا
