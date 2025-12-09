الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تعيّن الإيطالي كلاوديو كورّدوني نائبًا للمبعوث الخاص إلى سوريا

الأمم المتحدة تعيّن الإيطالي كلاوديو كورّدوني نائبًا للمبعوث الخاص إلى سوريا
9 ديسمبر 2025 13:00

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين كلاوديو كورّدوني من إيطاليا نائبًا جديدًا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، على أن يتولى مهامه رسميًا اعتبارا من مطلع يناير من العام المقبل.

ويخلف كورّدوني في هذا المنصب نجاة رشدي من المغرب، التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لجهودها الكبيرة وقيادتها خلال مراحل حسّاسة من مسار دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا.

وقال بيان للأمم المتحدة، إن كورّدوني يتمتع بخبرة تمتد إلى أربعة عقود في مجالات العلاقات الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

كما تولّى سابقًا منصب مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان بين عامي 2017 و2022، وعمل لفترة قصيرة منسقًا مقيمًا وإنسانيًا بالإنابة.

ويحمل كورّدوني ماجستيرًا في القانون من جامعة سابينزا في روما، وماجستيرًا في الدراسات العربية من جامعة جورجتاون في واشنطن، ويتحدث الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والعربية.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
سوريا
