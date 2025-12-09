ترامب يدعو إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة عبر «الإنترنت»، أوكرانيا إلى إجراء انتخابات. وانتقد ترامب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال المقابلة، قائلاً إن على أوكرانيا، التي «خسرت الكثير من الأراضي»، أن تمضي قدماً في تنظيم الانتخابات.

وأكد ترامب أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات، متهماً كييف بـ«استغلال الأزمة» لتجنبها.

وقال ترامب، معتبراً أن القادة الأوكرانيين «يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية»، مضيفاً: «يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار... لا أعرف من سيفوز».

وتتهم موسكو زيلينسكي بأنه «غير شرعي» لأن ولايته الرئاسية، الممتدة لست سنوات، انتهت في عام 2024، لكن الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بدء الأزمة عام 2022 تحول دون تنظيم الانتخابات.

وكرر ترامب انتقادات للرئيس الأوكراني أطلقها الأحد، معتبراً أنه لم يقرأ خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي: «الكثير من الناس يموتون، لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها».

وأضاف أن روسيا «تتمتع بالتفوق» العسكري، و«كانت كذلك دائماً»، وأنها «أكبر بكثير» من خصمها. ورأى أنه «لا شك» في أن روسيا في موقف تفاوضي قوي.

وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل «ملايين الأشخاص»، معتبراً أن هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تحدث. وقال إن «جزءاً من المشكلة» يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين «يكرهان بعضهما بشدة»، ما يجعل «من الصعب جداً عليهما التوصل إلى اتفاق».ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، أجاب بأنها «خسرت بالفعل الكثير من الأراضي».