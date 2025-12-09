الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدعو إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا

ترامب يدعو إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا
9 ديسمبر 2025 20:10

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة عبر «الإنترنت»، أوكرانيا إلى إجراء انتخابات. وانتقد ترامب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال المقابلة، قائلاً إن على أوكرانيا، التي «خسرت الكثير من الأراضي»، أن تمضي قدماً في تنظيم الانتخابات.
وأكد ترامب أن الوقت قد حان لإجراء الانتخابات، متهماً كييف بـ«استغلال الأزمة» لتجنبها.
وقال ترامب، معتبراً أن القادة الأوكرانيين «يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية»، مضيفاً: «يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار... لا أعرف من سيفوز».
وتتهم موسكو زيلينسكي بأنه «غير شرعي» لأن ولايته الرئاسية، الممتدة لست سنوات، انتهت في عام 2024، لكن الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بدء الأزمة عام 2022 تحول دون تنظيم الانتخابات.
وكرر ترامب انتقادات للرئيس الأوكراني أطلقها الأحد، معتبراً أنه لم يقرأ خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي: «الكثير من الناس يموتون، لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها».
وأضاف أن روسيا «تتمتع بالتفوق» العسكري، و«كانت كذلك دائماً»، وأنها «أكبر بكثير» من خصمها. ورأى أنه «لا شك» في أن روسيا في موقف تفاوضي قوي.
وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل «ملايين الأشخاص»، معتبراً أن هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تحدث. وقال إن «جزءاً من المشكلة» يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين «يكرهان بعضهما بشدة»، ما يجعل «من الصعب جداً عليهما التوصل إلى اتفاق».ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، أجاب بأنها «خسرت بالفعل الكثير من الأراضي».

أخبار ذات صلة
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
المصدر: وكالات
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
أوكرانيا
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©