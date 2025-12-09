الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اليابان ترفع تحذيرات تسونامي

من آثار الزلزال في محافظة آوموري باليابان
10 ديسمبر 2025 01:48

طوكيو (وكالات)

رفعت السلطات اليابانية تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، أمس، بعد ساعات من ضرب زلزال قوي ساحل شمال شرق البلاد، وفق ما نقلته هيئة البث العامة «إن إتش كي».  وأفادت التقارير، بأن المنطقة تعرضت لهزة ارتدادية، لكن السكان لم يكونوا في خطر. وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد خفضت في وقت سابق مستوى تحذير تسونامي إلى مستوى أقل. وقالت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايشي، صباح أمس، إن هناك تقارير عن 30 إصابة وحريق في منزل سكني، رغم أنه لا يبدو أن هناك أضراراً كبيرة.  وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 7.5 درجة، قبالة سواحل محافظة آوموري بشمال اليابان، مساء الاثنين، على عمق حوالي 54 كيلومتراً. وكانت وكالة الأرصاد اليابانية، قد أصدرت تحذيراً أولياً من تسونامي تصل ارتفاع أمواجه إلى 3 أمتار بعد الزلزال. 
وذكرت الوكالة أن أعلى موجة سجلت بلغت 70 سنتيمتراً في مدينة كوجي الساحلية في هونشو، بينما وصلت موجة بارتفاع 50 سنتيمتراً إلى أوراكاوا في هوكايدو. 
كما حذرت الوكالة من إمكانية حدوث هزات ارتدادية.

