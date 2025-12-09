زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا

روما (وكالات)

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تأكيده القاطع على رفضه التنازل عن أي أراضٍ، متحدياً الضغوط الأميركية لتقديم تنازلات لروسيا، ليمضي قدماً نحو حشد المزيد من الدعم الأوروبي لبلاده.

وقال زيلينسكي: «لا شك أن روسيا تصر على تنازلنا عن أراضٍ، نحن، بكل وضوح، لا نريد التنازل عن أي شيء، هذا ما نناضل من أجله». وتابع: هل نفكر في التنازل عن أي أراضٍ؟ وفقاً للقانون، ليس لدينا هذا الحق، وفقاً لقانون أوكرانيا، ودستورنا، والقانون الدولي، وبصراحة، ليس لدينا حق أخلاقي أيضاً.

وذكر الرئيس الأوكراني، أن بلاده وأوروبا جاهزتان لتقديم خطة سلام جديدة منقحة إلى الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»، أمس، بعد اجتماع مع قادة أوروبا في لندن الاثنين: إن كييف سترسل إلى واشنطن خطة السلام الأوكرانية الأوروبية «في المستقبل القريب».

وأضاف زيلينسكي: أن كييف وأوروبا تعملان «بنشاط كبير» على جميع مكوّنات الخطوات المحتملة لإنهاء الحرب، وأن كييف ملتزمة بتحقيق سلام حقيقي، ولكن كل شيء يعتمد على ما إذا كانت روسيا مستعدة لوقف الحرب.

وأشار إلى أن المكوّن الأوكراني والأوروبي في خطة السلام بات أكثر تقدماً الآن، ونحن مستعدون لعرضه على شركائنا في الولايات المتحدة، وبالعمل مع الجانب الأميركي نتوقع أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بأسرع وقت ممكن.

وقال الفاتيكان في بيان، أن البابا ليو الرابع عشر شدد على ضرورة مواصلة الحوار الهادف إلى تحقيق سلام عادل ودائم، وذلك خلال اجتماعه أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيان، أن البابا أكد مجدداً على ضرورة استمرار الحوار وعبر عن رغبته الملحة في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية الحالية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وفي مقابلة مع بوليتيكو نشرت أمس، ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً على زيلينسكي لقبول الاقتراح الأميركي بتنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا، مجادلاً بأن موسكو تحتفظ باليد العليا في المعارك المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأن على حكومة زيلينسكي «الموافقة».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس: إن روسيا ستستكمل الحرب في أوكرانيا حتى نهايتها المنطقية، مجدداً قوله: إن إقليم دونباس أرض روسية. واعتبر بوتين، خلال حفل لتكريم عسكريين في الكرملين، أن دونباس أرض روسية، واصفاً ذلك بأنه حقيقة تاريخية، وأضاف: روسيا ستكمل العملية العسكرية الخاصة، حتى نهايتها المنطقية، وستحقق أهدافها. وذكر أن الأراضي التي وصفها بأنها أعيدت من أوكرانيا مهمة، وكانت دائماً جزءاً من روسيا.