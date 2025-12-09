الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن: نؤكد دعمنا لسوريا مزدهرة تعيش بسلام مع جيرانها

منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
10 ديسمبر 2025 01:48

دمشق (الاتحاد)

وجه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تهنئته إلى الشعب السوري، في ذكرى مرور عام على سقوط النظام السابق. وكتب روبيو، في منشور على حسابه في «إكس»، «أمس»: «قبل عام، فتح الشعب السوري صفحة جديدة من تاريخه». كما أكد أن الإدارة الأميركية تشيد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في عملية الانتقال، بدعم من الشركاء الدوليين.
وشدد على دعم واشنطن لسوريا سلمية ومزدهرة، تشمل أقلياتها، وتنعم بسلام مع جميع جيرانها.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، تعهد أمس الأول، في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات، بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكداً الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم إلى شوارع المدن الرئيسية للاحتفال.

