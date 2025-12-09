الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

منخفض جوي يهدد آلاف النازحين في غزة

فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في غزة - أرشيفية
10 ديسمبر 2025 01:48

غزة (الاتحاد)

حذر مصدر حكومي في غزة، أمس، من منخفض جوي قطبي يهدد مئات آلاف العائلات النازحة في القطاع خلال الـ72 ساعة القادمة، مطالباً بالتدخل لإنقاذ الواقع الإنساني الكارثي في القطاع. وقال المصدر: «نتابع بقلق بالغ التداعيات المتوقعة للمنخفض الجوي الذي سيدخل قطاع غزة بدءاً من اليوم وحتى الجمعة، وما يحمله من مخاطر حقيقية تتمثل في غرق الخيام، واجتياح مياه الأمطار لمناطق النزوح العشوائي».
وأكد أن المنخفض من شأنه أن يجدد المأساة التي يعيشها أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة منذ أكثر من عام دون حلول أو بدائل حقيقية، محذراً من أن المنخفض القطبي المسمى بيرون، سيحمل فيضانات وسيول نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار المتوقعة، إلى جانب هبات رياح قوية ستقتلع خيام النازحين، وأمواج بحر عاتية، وعواصف رعدية. وشدد على أن هذه معطيات تشير بوضوح إلى أن قطاع غزة مقبل على تداعيات مناخية خطيرة، قد تُلحق أضراراً واسعة بعشرات آلاف العائلات المقيمة في خيام وملاجئ بدائية لا تقيهم من برودة الشتاء ولا قسوة المنخفضات الجوية.

منخفض جوي
مخيمات النازحين
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
مياه الأمطار
