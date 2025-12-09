استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة

القدس (وكالات)

رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الصحفيين الدوليين لا يزالون يمنعون من السفر بصورة مستقلة إلى القطاع، لتقييم الوضع هناك. وعقدت المحكمة العليا في القدس، جلسة استماع أخرى أمس، بشأن دعوى مقامة من جانب رابطة الصحافة الأجنبية، تسعى من خلالها السماح للصحفيين بدخول القطاع الساحلي المغلق. ومنحت المحكمة مجدداً الحكومة الإسرائيلية تأجيلاً قبل سماع مرافعاتها. وتقول رابطة الصحافة الأجنبية، إن هذا تاسع تأجيل منذ تقديم الدعوى في سبتمبر العام الماضي. وقد تم منح الحكومة حتى 21 ديسمبر الجاري لتقديم موقفها كتابياً. وقالت الرابطة في بيان، إن الوضع سخيف بصورة كبيرة، مضيفة، «نشعر بالاستياء من استمرار المماطلة، ونشعر بخيبة الأمل من استمرار المحكمة السماح بذلك».

في السياق، قتل 67 صحافياً خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريباً في قطاع غزة بنيران القوّات الإسرائيلية، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس.