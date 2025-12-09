الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة

سيارة بث تعرضت للقصف في غزة (أرشيفية)
10 ديسمبر 2025 01:47

القدس (وكالات) 

