الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الأوكراني: مستعدون لإجراء انتخابات

الرئيس الأوكراني: مستعدون لإجراء انتخابات
10 ديسمبر 2025

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لإجراء انتخابات، ودعا الشركاء الأميركيين والأوروبيين إلى المساعدة في توفير الأمن اللازم لإجرائها خلال فترة الحرب.

وأوضح زيلينسكي للصحفيين أنه في حال توفّر الأمن، يمكن إجراء الانتخابات خلال 60 إلى 90 يوماً، مضيفاً أنه سيطلب من البرلمان إعداد التشريعات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في ظلّ الأحكام العرفية.

أخبار ذات صلة
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة عبر الإنترنت، أوكرانيا إلى إجراء الانتخابات، وانتقد زيلينسكي قائلاً إن على أوكرانيا، التي «خسرت الكثير من الأراضي»، أن تمضي قدماً في تنظيم الانتخابات.

المصدر: وكالات
الرئيس الأوكراني
أوكرانيا
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©