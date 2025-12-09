الرئيس الأوكراني: مستعدون لإجراء انتخابات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لإجراء انتخابات، ودعا الشركاء الأميركيين والأوروبيين إلى المساعدة في توفير الأمن اللازم لإجرائها خلال فترة الحرب.

وأوضح زيلينسكي للصحفيين أنه في حال توفّر الأمن، يمكن إجراء الانتخابات خلال 60 إلى 90 يوماً، مضيفاً أنه سيطلب من البرلمان إعداد التشريعات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في ظلّ الأحكام العرفية.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة عبر الإنترنت، أوكرانيا إلى إجراء الانتخابات، وانتقد زيلينسكي قائلاً إن على أوكرانيا، التي «خسرت الكثير من الأراضي»، أن تمضي قدماً في تنظيم الانتخابات.