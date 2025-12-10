الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إجلاء مئات الآلاف مع تجدد الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا

سكان يقودون مركباتهم على شارع بعد إخلاءهم على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، في مقاطعة سيم ريب
10 ديسمبر 2025 09:02

أجلي مئات الآلاف من مناطق حدودية في تايلاند وكمبوديا مع استئناف الاشتباكات بين البلدين المجاورين في جنوب شرق آسيا.

وتم إجلاء أكثر من مئة ألف كمبودي من مناطق حدودية مع تايلاند، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية الأربعاء.
وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع مالي سوتشياتا "في المجموع، أُجليت 20105 عائلات، أو 101229 شخصا، إلى ملاجئ وأقارب في خمس مقاطعات".
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري في مؤتمر صحافي "نُقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ" وذلك بعد حصيلة أولية للحكومة التايلاندية أفادت بإجلاء 180 ألفا.

تايلاند
حدود
كمبوديا
