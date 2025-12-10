ترامب يخطط للتدخل لوقف الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط للتدخل في الاشتباكات الحدودية التي تجددت بين تايلاند وكمبوديا، مشيرا إلى أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع قائدي البلدين.

وقال ترامب، إنه سيجري اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، في إشارة إلى أحدث الهجمات. وأشار إلى اتفاقات سلام سابقة قال إنه ساهم في التوصل إليها، بما في ذلك وقف لإطلاق النار بين جارتي جنوب شرق آسيا.

وتجدد العنف بعد نحو ستة أسابيع من توقيع تايلاند وكمبوديا هدنة، حيث أفادت تقارير باندلاع اشتباكات على طول الحدود الممتدة لنحو 800 كيلومتر. وأجبر ذلك عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى ملاجئ أو مناطق أكثر أمنا.