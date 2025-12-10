العراقيون يحيون الذكرى الثامنة للانتصار على «داعش»

هدى جاسم (بغداد)

أحيا العراقيون، أمس، الذكرى السنوية الثامنة لتحرير آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي العراق في العاشر من ديسمبر عام 2017.

وأعلنت الحكومة العراقية يوم أمس، عطلة رسمية في أرجاء البلاد، بمناسبة يوم الانتصار على «داعش».

وقال محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية: «في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، ارتفعت راية العراق مرة أخرى على التراب المحرر من براثن الإرهاب وانتصر العراقيون في يوم مشهود نستذكره بفخر واعتزاز».

وقال السوداني في خطاب متلفز: «مصممون على الاستمرار في مسيرة خدمة شعبنا، ومواصلة التقدم في كل مجالات التنمية، وسنباهي ببلدنا كل الأمم».

وأكدت رئاسة الجمهورية في العراق، أمس، ضرورة وحدة الصف، وترسيخ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام أي محاولة للعبث بسلامة العراقيين، والعمل على تعزيز قدرات القوات الأمنية، وإشاعة روح التعايش السلمي، وفاء لتضحيات الشعب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي بالذكرى السنوية ليوم النصر على «داعش»: «نستذكر بكل إجلال تضحيات أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة من أجل الحرية والكرامة وتحرير البلد من أعتى هجمة إرهابية ظلامية».