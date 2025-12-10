الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الأونروا»: حقوق الإنسان تشمل لاجئي فلسطين ولا يجوز تطبيقها بانتقائية

نازحة فلسطينية تطبخ الطعام في مدينة غزة - أرشيفية
11 ديسمبر 2025 01:10

غزة (الاتحاد)

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن «حقوق الإنسان هي واحدة لكل الشعوب بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ولا يجوز تطبيقها بانتقائية».
وقالت «الأونروا» في بيان عبر حسابها بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تُطبَّق بانتقائية أو تُستثنى منها أي فئة».
وشددت على أن «حقوقنا اليومية هي أيضاً حقوق لاجئي فلسطين».
وحذّرت الوكالة من أنه «في حال تطبيق استثناءات، فإن القيم والمبادئ التي يكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، ستكون على المحك».
وختمت بالتأكيد على أنه «يجب احترام حقوق الإنسان من دون أي استثناء».

