الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: التسوية السياسية في أوكرانيا «أولوية قصوى»

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أرشيفية)
11 ديسمبر 2025 01:10

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
الإدارة الأميركية تطلق تأشيرة "بطاقة ترامب الذهبية" للأثرياء الأجانب
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن روسيا ترى أن تحقيق سلام مستدام وطويل الأمد في أوكرانيا يمثل أولوية قصوى، مشددة في الوقت ذاته على أن موسكو تتابع بدقة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف الأميركية الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وأوضح المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، في تصريح نقلته وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مراراً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده «تعمل من أجل التوصل إلى سلام حقيقي لا مجرد هدنة». وقال بيسكوف: إن «الكرملين درس بعناية فائقة الجزء المتعلق بروسيا وأوكرانيا في مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة»، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن جذور الصراع في أوكرانيا تحمل «أهمية خاصة» بالنسبة لفرص دفع التسوية قدماً.
ولفت إلى أن بعض التصريحات حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا «قريبة من فهم موسكو لهذه القضايا».
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال جلسة (ساعة الحكومة) في مجلس الاتحاد: إن «الولايات المتحدة ليست في عجلة لرفع العقوبات المفروضة على روسيا»، مضيفاً أنها تواصل زيادتها، مؤكداً أن «موسكو تثمن رغبة واشنطن في مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا».
وأضاف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمتابعة العمل على مسار التسوية مؤكداً أن بلاده سترد على «أي نشر لقوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا».

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
الرياضة
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
اليوم 14:39
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
الرياضة
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
اليوم 14:37
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
الرياضة
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
اليوم 14:36
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
الرياضة
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
اليوم 14:34
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©