روسيا: التسوية السياسية في أوكرانيا «أولوية قصوى»

موسكو (الاتحاد، وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن روسيا ترى أن تحقيق سلام مستدام وطويل الأمد في أوكرانيا يمثل أولوية قصوى، مشددة في الوقت ذاته على أن موسكو تتابع بدقة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف الأميركية الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، في تصريح نقلته وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مراراً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده «تعمل من أجل التوصل إلى سلام حقيقي لا مجرد هدنة». وقال بيسكوف: إن «الكرملين درس بعناية فائقة الجزء المتعلق بروسيا وأوكرانيا في مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة»، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن جذور الصراع في أوكرانيا تحمل «أهمية خاصة» بالنسبة لفرص دفع التسوية قدماً.

ولفت إلى أن بعض التصريحات حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا «قريبة من فهم موسكو لهذه القضايا».

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال جلسة (ساعة الحكومة) في مجلس الاتحاد: إن «الولايات المتحدة ليست في عجلة لرفع العقوبات المفروضة على روسيا»، مضيفاً أنها تواصل زيادتها، مؤكداً أن «موسكو تثمن رغبة واشنطن في مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا».

وأضاف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمتابعة العمل على مسار التسوية مؤكداً أن بلاده سترد على «أي نشر لقوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا».