الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: إجراء انتخابات في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار

زيلينسكي: إجراء انتخابات في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار
12 ديسمبر 2025 00:06

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات في بلاده خلال الحرب يتطلب وقف إطلاق النار.
وأضاف خلال اجتماع لمجموعة دول تحالف الراغبين «يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية والتصويت. هذا أمر يجب مناقشته. وبصراحة، نحن في أوكرانيا نرى أن على الولايات المتحدة أن تتحدث مع الجانب الروسي بهذا الشأن».
ويحظر القانون الأوكراني إجراء الانتخابات أثناء الحرب، لكن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته العام الماضي، يواجه ضغوطا متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء انتخابات.

أخبار ذات صلة
جرحى جراء هجوم بمسيّرة على مبنى في روسيا
أوكرانيا تعلن استعادة بلدتين
المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
اليوم 22:34
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©