زيلينسكي: إجراء انتخابات في أوكرانيا يتطلب وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن إجراء الانتخابات في بلاده خلال الحرب يتطلب وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال اجتماع لمجموعة دول تحالف الراغبين «يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الأقل طوال فترة العملية الانتخابية والتصويت. هذا أمر يجب مناقشته. وبصراحة، نحن في أوكرانيا نرى أن على الولايات المتحدة أن تتحدث مع الجانب الروسي بهذا الشأن».

ويحظر القانون الأوكراني إجراء الانتخابات أثناء الحرب، لكن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته العام الماضي، يواجه ضغوطا متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء انتخابات.