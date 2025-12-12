البيت الأبيض يكشف سبب ظهور ضمادة على يد ترامب

سعى البيت الأبيض الخميس مجدداً إلى تبرير الضمادة التي يضعها الرئيس الأميركي على يده اليمنى منذ أيام، بمصافحاته الكثيرة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت الخميس "سبق أن قدمنا لكم تفسيراً لذلك".

وجاء تصريح ليفيت رداً على سؤال بشأن هذه الضمادات التي ظهرت مؤخراً.



وقالت المتحدثة "الرئيس يصافح الناس باستمرار"، مستعيدة التفسير الذي أعطي قبل بضعة أشهر عندما شوهد الرئيس الأميركي ويده اليمنى متورمة.

وأضافت ليفيت "كما أنه يتناول الأسبرين يومياً" كعلاج وقائي للقلب والأوعية الدموية "وهذا الأمر قد يسهم في ظهور هذه الكدمات التي ترونها".



وكان البيت الأبيض قد قدّم هذا التفسير أيضا قبل ظهور الضمادات التي وضعها ترامب البالغ 79 عاماً، على سبيل المثال الأحد خلال حفل في واشنطن.



يعد الوضع الصحي مسألة حساسة بالنسبة لترامب، الأكبر سناً من بين الرؤساء المنتخبين للولايات المتحدة.



