ديزني تستثمر مليار دولار في أوبن أيه آي

قررت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية ديزني استثمار مليار دولار في شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي، وستضيف شخصياتها الكرتونية الشهيرة إلى أداة توليد الفيديوها بالذكاء الاصطناعي سورا التابعة لشركة أوبن أيه.آي، ذلك بموجب اتفاقية ترخيص أعلنت عنها الشركتان الخميس.

بموجب هذه الاتفاقية، تصبح شركة والت ديزني أول شريك رئيسي لترخيص المحتوى لأداة سورا، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة.

ووفقاً لاتفاقية الترخيص الممتدة لثلاث سنوات، سيتمكن المستخدمون من استخدام سورا لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو لأكثر من 200 شخصية سنيمائية من أعمال مارفل وبيكسار وستار وورز.

وقد أبهرت أدوات توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، مثل سورا، بقدرتها على إنشاء مقاطع واقعية بسرعة فائقة بالاعتماد فقط على الأوامر النصية.

وأعلنت ديزني وأوبن أيه.آي التزامهما بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن سلامة المستخدمين وحقوق المبدعين.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي "تظهر هذه الاتفاقية كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي وقادة الإبداع العمل معاً بمسؤولية لتعزيز الابتكار الذي يفيد المجتمع، واحترام أهمية الإبداع، ومساعدة الأعمال على الوصول إلى جماهير جديدة واسعة".