سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة وحوض اليرموك

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات إسرائيلية، نفّذت عمليتي توغل منفصلتين في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إن «دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت ليل الخميس/ الجمعة في قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة الواقعة في ريف القنيطرة».

وأشارت إلى أن «دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال توغلت على طريق معرية عابدين في حوض اليرموك في محافظة درعا، حيث أقامت حاجزاً أمنياً ونفّذت عمليات تفتيش».

وكانت دورية من الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، داهمت منزلاً في منطقة حوض اليرموك واعتقلت شاباً.

وقبل أيام، وثّقت مؤسسة «جولان» اختطاف 39 شخصاً من قبل القوات الإسرائيلية، خلال عمليات التوغل المتكررة في الأراضي السورية بعد سقوط النظام السابق.