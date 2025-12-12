السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة وحوض اليرموك

قوات إسرائيلية على مركبة عسكرية في سوريا (أرشيفية)
13 ديسمبر 2025 01:57

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات إسرائيلية، نفّذت عمليتي توغل منفصلتين في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد. 
وقالت وسائل الإعلام إن «دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت ليل الخميس/ الجمعة في قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة الواقعة في ريف القنيطرة». 
وأشارت إلى أن «دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال توغلت على طريق معرية عابدين في حوض اليرموك في محافظة درعا، حيث أقامت حاجزاً أمنياً ونفّذت عمليات تفتيش».
وكانت دورية من الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، داهمت منزلاً في منطقة حوض اليرموك واعتقلت شاباً. 
وقبل أيام، وثّقت مؤسسة «جولان» اختطاف 39 شخصاً من قبل القوات الإسرائيلية، خلال عمليات التوغل المتكررة في الأراضي السورية بعد سقوط النظام السابق.

القنيطرة
سوريا
قوات إسرائيلية
إسرائيل
سوريا وإسرائيل
الحدود السورية
حوض اليرموك
التوغل الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
