ترامب: تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاشتباكات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مكالمة هاتفية مع زعيمي تايلاند وكمبوديا اليوم الجمعة، اتفاق البلدين على وقف الاشتباكات الحدودية "ابتداء من هذا المساء".

وقال ترامب، على شبكة "تروث سوشل" الاجتماعية المملوكة له "أجريت محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل ابتداء من هذه الليلة، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم".

من جهته، صرّح أنوتين تشارنفيراكول، للصحافيين إثر مكالمة أجراها مع الرئيس الأميركي "قال ترامب إنه يريد وقفا لإطلاق النار. فأجبت أنه من الأجدى به أن يقول ذلك لصديقنا"، في إشارة إلى كمبوديا.

أسفرت مواجهات حدودية بين البلدين هذا الأسبوع عن 20 قتيلا على الأقل وأجبرت مئات الآلاف على الفرار.

ودخلت المعارك، اليوم الجمعة، يومها السادس، بعد فصل سابق من المواجهات في يوليو الفائت خلف 43 قتيلا وتسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص.

وكان البلدان اللذان يتنازعان أراضي على طول حدودهما وقعا في 26 أكتوبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار رعاه الرئيس الأميركي.

لكن تايلاند علقت الاتفاق بعد بضعة أسابيع إثر انفجار لغم أرضي أوقع العديد من الجرحى في صفوف جنودها.

وأكد ترامب، اليوم، أن هذا كان "حادثا".

وأضاف أن "البلدين مستعدان للسلام ولمواصلة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة".