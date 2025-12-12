السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين يعلّق على تعديل خطة السلام الأميركية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
13 ديسمبر 2025 00:04

قال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، إن موسكو لم تطلع على المقترحات الأميركية المعدلة إثر أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن روسيا قد لا ترحب ببعضها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن كييف اتفقت على النقاط الرئيسية لخطة إعادة الإعمار خلال محادثات مع جاريد كوشنر ومسؤولين أميركيين.
وأضاف زيلينسكي أن العمل على "وثيقة اقتصادية" يمضي قدما وأن أوكرانيا "متفقة تماما مع الجانب الأميركي".
وتسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق استثماري في أوكرانيا لقطاعات تشمل المعادن النادرة كمحور أساسي في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.
وقال أوشاكوف، اليوم الجمعة، إن الجانب الروسي لم يطلع بعد على الخطة الأميركية المعدلة، لكنه أشار إلى أن موسكو قد لا تنظر إليها بشكل إيجابي.
وأوضح للصحفيين "لم نطلع على النسخ المنقحة من المسودة الأميركية. عندما نراها، قد لا يعجبنا الكثير من الأمور، هذا ما أشعر به".
وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون في "جلسة نقاش" مطلع الأسبوع، وأن الكرملين بحاجة إلى معرفة ما ستسفر عنه.

المصدر: رويترز
يوري أوشاكوف
الكرملين
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
