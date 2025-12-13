رئيس وزراء اليونان يضغط على المزارعين المحتجين لإجراء محادثات

تحرك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الجمعة، لكسر الجمود مع المزارعين المحتجين حيث دعا ممثلين عنهم إلى اجتماع بعد غد الاثنين، فيما لا تزال عمليات غلق الطرق مستمرة عبر البلاد.

وتنقل هذه المبادرة الضغط على المزارعين الذين يجتمعون اليوم السبت، في حشد عام بنيكايا، قريبا من لاريسا بوسط البلاد حيث من المتوقع أن يقرروا خطواتهم المقبلة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة إيكاثيميريني اليونانية.

واستعرض ميتسوتاكيس أمام نواب حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم أولويات الحكومة قبل الانتخابات المقبلة. وكانت الجلسة مرتبطة رسميا بالتجهيز للمناقشة بشأن الموازنة ولكن التوترات السياسية اشتدت في الأيام الأخيرة جراء الاحتجاجات الزراعية. وفيما يتعلق بالمظاهرات، قال إنه سوف يتم تقديم المزيد من الأموال العام الجاري وجاري التصدي لأي تأخير في المدفوعات على الفور.