الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء اليونان يضغط على المزارعين المحتجين لإجراء محادثات

رئيس وزراء اليونان يضغط على المزارعين المحتجين لإجراء محادثات
13 ديسمبر 2025 16:45

 تحرك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الجمعة، لكسر الجمود مع المزارعين المحتجين حيث دعا ممثلين عنهم إلى اجتماع بعد غد الاثنين، فيما لا تزال عمليات غلق الطرق مستمرة عبر البلاد. 
وتنقل هذه المبادرة الضغط على المزارعين الذين يجتمعون اليوم السبت، في حشد عام بنيكايا، قريبا من لاريسا بوسط البلاد حيث من المتوقع أن يقرروا خطواتهم المقبلة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة إيكاثيميريني اليونانية.
واستعرض ميتسوتاكيس أمام نواب حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم أولويات الحكومة قبل الانتخابات المقبلة. وكانت الجلسة مرتبطة رسميا بالتجهيز للمناقشة بشأن الموازنة ولكن التوترات السياسية اشتدت في الأيام الأخيرة جراء الاحتجاجات الزراعية. وفيما يتعلق بالمظاهرات، قال إنه سوف يتم تقديم المزيد من الأموال العام الجاري وجاري التصدي لأي تأخير في المدفوعات على الفور. 

أخبار ذات صلة
قتلى ومفقودون إثر غرق قارب مهاجرين قبالة «كريت» اليونانية
الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد كبير في سياسة الهجرة
المصدر: د ب أ
اليونان
آخر الأخبار
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
الرياضة
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
اليوم 22:15
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©