ترامب: مقتل ثلاثة أميركيين بكمين في سوريا

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة أميركيين قتلوا إثر كمين في سوريا اليوم السبت، متوعدا بالرد على منفذي الهجوم.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور مباراة كرة القدم في بالتيمور "هذا هجوم من داعش"، متوعدا "سيكون هناك رد جاد للغاية".

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأميركي ومترجم مدني في هجوم شنه تنظيم داعش المتطرف في مدينة تدمر السورية حيث كانوا يشاركون في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول عسكري، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إطلاق النار وقع بينما كان ضباط سوريون وأميركيون مجتمعين داخل مقر تابع للأمن السوري في مدينة تدمر التاريخية.

وقال شاهد عيان في المدينة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنه سمع إطلاق النار داخل المقر الأمني.

وأكد شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون أن ثلاثة أميركيين آخرين أصيبوا بجروح.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن قوات شريكة قتلت المهاجم.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم كان عضوا في قوات الأمن يتبنى فكرا متشددا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر أمني قوله إن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية بينما قُتل مطلق النار.