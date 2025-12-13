الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن: أفعال رواندا في شرق الكونجو انتهاك لاتفاق السلام

14 ديسمبر 2025 01:40

واشنطن (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، أن أفعال رواندا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية «انتهاك واضح» لاتفاق السلام الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في أحدث تحذير أميركي للدولة الواقعة في شرق أفريقيا. 
وذكر روبيو، في منشور على منصة «إكس»، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لضمان الوفاء بالوعود التي قُطعت للرئيس. واتهمت الولايات المتحدة رواندا في الأمم المتحدة أمس الأول، بتأجيج عدم الاستقرار والحرب، في وقت يهدد فيه تقدم حركة 23 مارس المتمردة، في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية بعرقلة الجهود الأميركية للتوسط في السلام بالمنطقة.
ووقع زعيما جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام في واشنطن في الرابع من ديسمبر، إلا أن القتال مستمر في المنطقة التي مزقتها الحرب.

