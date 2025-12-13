انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية

حسن الورفلي (بنغازي)



انطلقت، أمس، عملية الاقتراع لاختيار مجالس بلدية في تسع مدن ليبية، منها بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طرابلس. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباح أمس، وحتى السادسة مساءً في مدن بنغازي، سرت، سبها، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق وقمينس، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.

ويشارك في المنافسة 922 مترشحاً بينهم 638 رجلاً و284 امرأة، موزعين على 213 مرشحاً بالنظام الفردي و709 ضمن 65 قائمة، يتنافسون على 87 مقعداً في تلك البلديات، منها 21 مقعداً مخصصة للنساء و9 للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبلغ العدد النهائي للناخبين 120.115 ناخباً وناخبة، منهم 82.256 رجلاً بنسبة 68%، و37.859 امرأة بنسبة 32 بالمئة. ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع، مؤكدة أنه يأتي تماشياً مع دعوة مجلس الأمن لاستئناف العمليات الانتخابية في المناطق التي عُلقت فيها سابقاً. وشجعت البعثة جميع الناخبين على المشاركة للمساهمة في بناء إدارة محلية فعالة ومسؤولة، ودعت السلطات المحلية لضمان توفير الأمن وحماية العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي بالكامل. يذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية شملت 58 بلدية وانتهت في نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية شملت 63 بلدية وانطلقت في أغسطس 2025، فيما تبدأ اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل 22 بلدية.