الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية

انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية
14 ديسمبر 2025 01:39

حسن الورفلي (بنغازي)

انطلقت، أمس، عملية الاقتراع لاختيار مجالس بلدية في تسع مدن ليبية، منها بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طرابلس. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباح أمس، وحتى السادسة مساءً في مدن بنغازي، سرت، سبها، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق وقمينس، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.
 ويشارك في المنافسة 922 مترشحاً بينهم 638 رجلاً و284 امرأة، موزعين على 213 مرشحاً بالنظام الفردي و709 ضمن 65 قائمة، يتنافسون على 87 مقعداً في تلك البلديات، منها 21 مقعداً مخصصة للنساء و9 للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبلغ العدد النهائي للناخبين 120.115 ناخباً وناخبة، منهم 82.256 رجلاً بنسبة 68%، و37.859 امرأة بنسبة 32 بالمئة. ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع، مؤكدة أنه يأتي تماشياً مع دعوة مجلس الأمن لاستئناف العمليات الانتخابية في المناطق التي عُلقت فيها سابقاً. وشجعت البعثة جميع الناخبين على المشاركة للمساهمة في بناء إدارة محلية فعالة ومسؤولة، ودعت السلطات المحلية لضمان توفير الأمن وحماية العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي بالكامل. يذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية شملت 58 بلدية وانتهت في نوفمبر 2024، والمرحلة الثانية شملت 63 بلدية وانطلقت في أغسطس 2025، فيما تبدأ اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل 22 بلدية.

أخبار ذات صلة
مصر: ضرورة العمل على إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
قتلى ومفقودون إثر غرق قارب مهاجرين قبالة «كريت» اليونانية
ليبيا
بنغازي
سرت
الانتخابات الليبية
آخر الأخبار
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
الرياضة
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
اليوم 22:15
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©