الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل جنديين أميركيين ومدني أميركي آخر بكمين في سوريا

أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
14 ديسمبر 2025 01:39

دمشق (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن جنديين أميركيين ومدنيا أميركياً قتلوا، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، في كمين نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي أمس وسط سوريا.  وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة «إكس» إنه، احتراما لعائلات الضحايا ووفقا لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات العسكريين إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم من أقرب الأقارب. 
 وفي وقت سابق أمس، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، أن عسكريين أميركيين وسوريين أصيبوا عندما فتح مهاجم مجهول النار على دوريتهم في مدينة تدمر وسط سوريا. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن عنصرين من القوات السورية أصيبا بجروح بينما قُتل المهاجم، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وقال المصدر، إن طائرات هليكوبتر أميركية أجلت المصابين إلى قاعدة أميركية في منطقة التنف السورية قرب الحدود العراقية.
وكان مسؤولان سوريان قد قالا في وقت سابق، إن رتلا من القوات العسكرية السورية وقوات أميركية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» تعرض لإطلاق نار خلال دورية للقوات في تدمر. وقال المسؤولان إن هناك إصابات. ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» حتى الآن.

أخبار ذات صلة
اعتقال شخص ضمن التحقيق بإطلاق النار داخل جامعة في أميركا
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في جامعة براون بالولايات المتحدة
سوريا
القيادة المركزية الأميركية
أميركا
الولايات المتحدة
داعش
الإرهاب
آخر الأخبار
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
الرياضة
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
اليوم 22:15
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©