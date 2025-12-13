مقتل جنديين أميركيين ومدني أميركي آخر بكمين في سوريا

دمشق (وكالات)



أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن جنديين أميركيين ومدنيا أميركياً قتلوا، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، في كمين نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي أمس وسط سوريا. وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة «إكس» إنه، احتراما لعائلات الضحايا ووفقا لسياسة وزارة الحرب، سيتم حجب هويات العسكريين إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم من أقرب الأقارب.

وفي وقت سابق أمس، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، أن عسكريين أميركيين وسوريين أصيبوا عندما فتح مهاجم مجهول النار على دوريتهم في مدينة تدمر وسط سوريا. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن عنصرين من القوات السورية أصيبا بجروح بينما قُتل المهاجم، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وقال المصدر، إن طائرات هليكوبتر أميركية أجلت المصابين إلى قاعدة أميركية في منطقة التنف السورية قرب الحدود العراقية.

وكان مسؤولان سوريان قد قالا في وقت سابق، إن رتلا من القوات العسكرية السورية وقوات أميركية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» تعرض لإطلاق نار خلال دورية للقوات في تدمر. وقال المسؤولان إن هناك إصابات. ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» حتى الآن.