الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

4 قتلى بغارة على مدينة غزة

مدرسة في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
14 ديسمبر 2025 01:40

غزة (وكالات)

قتل أربعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت، بعد ظهر أمس، سيارة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه استهدف شخصية تابعة لحركة حماس في مدينة غزة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الضربة التي أصابت تلّ الهوى هي العملية نفسها المذكورة في بيانه العسكري. 
وقال الناطق باسم الدفاع المدني: «نقل 4 قتلى إثر استهداف سيارة جيب مدنية قرب دوار النابلسي في منطقة تل الهوى»، مشيراً إلى أن الجثث الأربع التي نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كانت متفحمة، مبيناً أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ السيارة المدنية ما أدى لاحتراقها وتدميرها.
وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء وصول جثث القتلى الأربعة إلى المستشفى.
وذكر شهود عيان أن أربع طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض بالتزامن مع الغارة التي استهدفت السيارة غرب مدينة غزة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: سعاد العامري قدّمت إسهامات رائدة في الحفاظ على التراث المعماري الفلسطيني
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري من فلسطين لفوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
الرياضة
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
اليوم 22:15
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©