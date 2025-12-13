4 قتلى بغارة على مدينة غزة

غزة (وكالات)



قتل أربعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت، بعد ظهر أمس، سيارة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه استهدف شخصية تابعة لحركة حماس في مدينة غزة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الضربة التي أصابت تلّ الهوى هي العملية نفسها المذكورة في بيانه العسكري.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني: «نقل 4 قتلى إثر استهداف سيارة جيب مدنية قرب دوار النابلسي في منطقة تل الهوى»، مشيراً إلى أن الجثث الأربع التي نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كانت متفحمة، مبيناً أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ السيارة المدنية ما أدى لاحتراقها وتدميرها.

وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء وصول جثث القتلى الأربعة إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان أن أربع طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض بالتزامن مع الغارة التي استهدفت السيارة غرب مدينة غزة.