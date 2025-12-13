الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

1092 مريضاً توفوا في غزة لتأخر الإجلاء الطبي

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (أرشيفية)
14 ديسمبر 2025 01:40

نيويورك (وكالات)

أعلن ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، نقلاً عن السلطات الصحية في غزة، أن نحو 1092 مريضاً في قطاع غزة توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين يوليو 2024 ونوفمبر2025.
وقال بيبركورن، إنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي وغير ممثل بشكل كامل، لأنه يعتمد فقط على الوفيات المبلغ عنها. وتابع أن منظمة الصحة العالمية دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة، وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ووفقا لبيبركورن، كانت 18 من أصل 36 مستشفى و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة تعمل بشكل جزئي، وكان هناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج أمراض القلب، وغيرها من الأمراض. 
وقال إنه على الرغم من تحسن معدلات الموافقة على الإمدادات إلى غزة، لا تزال عملية إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة «بطيئة ومعقدة بلا داعٍ».

