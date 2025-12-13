عطل يُجبر طائرة على هبوط اضطراري

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو اضطرت للعودة إلى مطار دالاس الدولي في شمال ولاية فرجينيا بعد ظهر اليوم السبت، إثر عطل في أحد محركاتها أثناء الإقلاع.

وأعلنت إدارة الطيران أنها ستُجري تحقيقًا في الحادث الذي وقع على متن الرحلة رقم 803، والتي كانت على متن طائرة من طراز بوينغ 777-200.

وقال متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" إن الطائرة هبطت بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب انقطاع الطاقة عن أحد المحركات.

وأضاف المتحدث أنه لم تُسجّل أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 275 راكبًا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 15 فردًا.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة ستُعيد جدولة الرحلة في وقت لاحق من السبت على متن طائرة أخرى.