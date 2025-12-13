الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عطل يُجبر طائرة على هبوط اضطراري

مطار دالاس الدولي
14 ديسمبر 2025 00:25

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أن رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو اضطرت للعودة إلى مطار دالاس الدولي في شمال ولاية فرجينيا بعد ظهر اليوم السبت، إثر عطل في أحد محركاتها أثناء الإقلاع.

وأعلنت إدارة الطيران أنها ستُجري تحقيقًا في الحادث الذي وقع على متن الرحلة رقم 803، والتي كانت على متن طائرة من طراز بوينغ 777-200.
وقال متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" إن الطائرة هبطت بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب انقطاع الطاقة عن أحد المحركات.
وأضاف المتحدث أنه لم تُسجّل أي إصابات بين الركاب البالغ عددهم 275 راكبًا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 15 فردًا.
وأشار المتحدث إلى أن الشركة ستُعيد جدولة الرحلة في وقت لاحق من السبت على متن طائرة أخرى.

المصدر: وكالات
هبوط اضطراري
طائرة أميركية
آخر الأخبار
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
الرياضة
حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»
اليوم 22:15
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©