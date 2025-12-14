الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يرسل موفده إلى برلين للقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين بشأن أوكرانيا

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي
14 ديسمبر 2025 09:57

يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى برلين في نهاية هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، من أجل السلام في أوكرانيا. 
وقال زيلينسكي: "سأعقد اجتماعات مع ممثلي الرئيس ترامب ومع شركائنا الأوروبيين، إضافة إلى العديد من القادة الآخرين من أجل وضع أسس للسلام والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب".
أضاف "إن اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة، سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع إنجاح الاتفاق".
كما أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض زيارة ويتكوف لألمانيا بعد أن كان قد زار موسكو أوائل ديسمبر.

المصدر: وكالات
