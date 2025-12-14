الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا تحبط مخططاً إرهابياً لمهاجمة سوق لعيد الميلاد

زوار يتجمعون في سوق عيد الميلاد في برلين
14 ديسمبر 2025 09:11

أعلنت السلطات الألمانية أنها ألقت القبض على خمسة رجال للاشتباه بتورطهم في مخطط إرهابي لاقتحام سوق لعيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده. 
وأفاد بيان للشرطة ومكتب الادعاء العام، أنه تم اعتقال ثلاثة  أشخاص الجمعة على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.
ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.
ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب تحسبا لهجمات على أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم بسيارة العام الماضي على سوق في مدينة ماغديبورغ أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.

المصدر: وكالات
