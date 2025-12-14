الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زيلينسكي يكشف عن مطلب مهم بشأن خطة السلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
14 ديسمبر 2025 16:55

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه يأمل إقناع الولايات المتحدة بتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة في أوكرانيا على ما هي عليه حاليا، وذلك خلال مباحثات بين الأوروبيين والأميركيين في العاصمة الألمانية برلين بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الأزمة.
وأضاف زيلينسكي للصحافين، قبيل وصوله إلى برلين "أرى حاليا أن الخيار الأكثر عدلا هو أن يبقى كلّ حيث هو"، و"أن تحاول الأطراف بعد ذلك حل مشاكلها عن طريق الدبلوماسية".
وأضاف "أدرك أن روسيا لا تنظر لهذا الأمر بإيجابية، لكن أتمنى أن يساعدنا الأميركيون في ذلك".
ووصل زيلنسكي إلى برلين، اليوم الأحد، بحسب ما أعلن مستشاره ديمترو ليتفين.
وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ستكون هناك حلول وسط.
وأكد زيلينسكي أن الضمانات الأمنية، التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، كبديل عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمثابة حل وسط من جانب أوكرانيا.

المصدر: آ ف ب
الأزمة الأوكرانية
جبهة القتال
خطة سلام
