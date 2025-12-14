روسيا تعلّق على محادثات أوكرانيا في برلين

علق الكرملين، اليوم الأحد، على المباحثات المقررة بين الأوروبيين والأميركيين في العاصمة الألمانية برلين بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي إن روسيا لا تتوقع نتائج إيجابية تذكر من تلك المحادثات. وأضاف أوشاكوف، في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي سجلت أمس الأول الجمعة وبثت اليوم الأحد، أن مساهمات أوكرانيا والقوى الأوروبية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لن تكون بناءة على الأرجح".

وقال أوشاكوف "هنا تكمن المشكلة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ثقة روسيا بأن الجانب الأميركي يتفهم الموقف الروسي.

وأوضح أوشاكوف أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها المتعلقة بالأراضي.

وقال أوشاكوف إن "قضية الأراضي قد تم بحثها بشكل شامل في موسكو"، في إشارة إلى المحادثات التي استمرت خمس ساعات في العاصمة الروسية موسكو بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الشهر.

وأضاف أوشاكوف "الأميركيون لا يعرفون موقفنا فحسب، بل يتفهمونه أيضا".

ويترأس ويتكوف الوفد الأميركي في محادثات برلين.

وقال مستشار الرئيس الروسي إن موسكو لا تعلم ما الذي يخطط له الأوكرانيون وحلفاؤهم الأوروبيون، مضيفا "لن يكون ذلك شيئا جيدا على الأرجح".

وأكد أنه لا أمل في تحقيق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).