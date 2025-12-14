الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ميلوني توجه نداء بشأن استراتيجية أميركا الأمنية الجديدة

ميلوني تحيي مؤيديها خلال تجمع لحزبها
14 ديسمبر 2025 20:28

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها بمثابة دعوة للاستيقاظ لأوروبا، وأكدت من جديد على دعم إيطاليا لأوكرانيا.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، في تصريحات شملت موضوعات واسعة خلال فعالية حزبية في روما، اليوم الأحد "نريد لإيطاليا أن تظل وفية لشركائها، لكن دون أن تخضع لأحد"، وفقا لما نقلته عنها وسائل إعلام.
وأضافت ميلوني "لهذا، وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. ولهذا، سنواصل الوقوف معها، من منطلق شعور بالعدالة، ولكن في المقام الأول للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا".
وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مهرجان "أتريو" الذي ينظمه حزبها "إخوة إيطاليا"، أن استراتيجية ترامب تؤكد رغبة واشنطن في الانسحاب من القارة الأوروبية وإجبار أوروبا على تعزيز دفاعاتها بنفسها.
وتابعت ميلوني في خطاب استمر ساعة "أثار الأمر القلق، لأن دونالد ترامب أوضح أكثر من سابقيه أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من القارة القديمة، وأنه يجب على الأوروبيين تنظيم أنفسهم للدفاع عن أنفسهم بمفردهم". وأضافت ميلوني "ماذا أقول؟ صباح الخير يا أوروبا. صباح الخير. لقد فوضنا أمننا للولايات المتحدة لمدة 80 عاما، معتقدين أن هذا اليوم لن يأتي أبدا. والأهم من ذلك، أننا تظاهرنا بأن هذا التفويض مجاني". 

المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
استراتيجية
الأمن القومي
الأمن القومي الأميركي
أوروبا
