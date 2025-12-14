الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: أي ضمانات يجب أن تكون ملزمة قانونياً

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
15 ديسمبر 2025 01:12

برلين (وكالات)

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومبعوثون أميركيون إلى برلين، أمس، لعقد جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت لا تزال فيه موسكو وكييف متمسكتين بمواقف متعارضة بشدة إزاء أي اتفاق سلام محتمل. وقال زيلينسكي، إن مسؤولين من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيعقدون سلسلة من الاجتماعات، مضيفاً أنه سيجتمع شخصيا في برلين مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر. وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد زيلينسكي على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، تكون مماثلة لتلك التي تمنح لأعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وذلك بعدما عرقلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري. 
وقال زيلينسكي، إن هذه الضمانات الأمنية تمثل فرصة لمنع موجة جديدة من العدوان الروسي، وهذا بحد ذاته يعد تنازلا من جانبنا، مؤكدا أن أي ضمانات أمنية يجب أن تكون ملزمة قانونيا ومعتمدة من الكونجرس الأميركي، مضيفاً أنه يتوقع إحاطة من فريقه عقب اجتماع بين مسؤولين عسكريين أوكرانيين وأميركيين في شتوتجارت. 
بدوره، قال مستشار الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، أمس، إن روسيا لا تتوقع نتائج إيجابية تذكر من المحادثات المقرر عقدها في برلين بشأن وقف إطلاق النار. وأضاف أوشاكوف، أن مساهمات أوكرانيا والقوى الأوروبية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لن تكون بناءة على الأرجح». 
وأوضح أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك انسحاب كييف الكامل من الأجزاء التي لم تسيطر عليها القوات الروسية بعد من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

