الأخبار العالمية

اعتقالات إثر إطلاق نار على قوات أميركية وسورية في تدمر

قوات أمن سورية (أرشيفية)
14 ديسمبر 2025 22:27

قالت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أميركية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا أمس السبت.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت".
وقتل ثلاثة أميركيين إثر كمين في سوريا، أمس السبت.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القتلى، في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي، هم عسكريان من الجيش الأميركي ومترجم مدني.
وقال مسؤول عسكري إن إطلاق النار وقع بينما كان ضباط سوريون وأميركيون مجتمعين داخل مقر تابع للأمن السوري في مدينة تدمر التاريخية.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم كان عضوا في قوات الأمن يتبنى فكرا متشددا. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر أمني قوله إن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية بينما قُتل مطلق النار.

