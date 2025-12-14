مستوطنون إسرائيليون يقطعون 40 شجرة زيتون في القدس

رام الله (الاتحاد)



أتلف مستوطنون إسرائيليون، أمس، نحو 40 شجرة زيتون في بلدة «مخماس» شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن «مستوطنين إسرائيليين هاجموا منطقة الحي ببلدة مخماس، وقطعوا نحو 40 شجرة زيتون».

ووصفت المحافظة الخطوة بأنها «اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين وأراضيهم».

وأشارت إلى أن «الاعتداء يأتي بعد أيام من هدم الجيش الإسرائيلي متنزهاً وملعباً في البلدة، في سياق محاولات متصاعدة للسيطرة على المنطقة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة».

ولفتت المحافظة إلى أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا بؤرة قرب البلدة قبل أيام، كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات المتكررة بحق المزارعين وأراضيهم.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 621 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية خلال نوفمبر الماضي، تراوحت بين اعتداءات جسدية وممارسات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.