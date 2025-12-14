مصر: نرفض أي إجراءات تكرس الانفصال بين الضفة وغزة

القاهرة (الاتحاد)



شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أمس، على رفض مصر لأي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تقويض فرص حل الدولتين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى خلال الاتصال إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبدالعاطي أهمية ضمان استدامة إيقاف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد عبدالعاطي، بحسب البيان، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، مؤكداً أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في سبيل مراقبة إيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

واطلع وزير الخارجية المصري نظيرته البريطانية على رؤية مصر للمرحلة الانتقالية المؤقتة، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات والقرارات الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مندداً بالتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.