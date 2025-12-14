مقتل 6 من قوات حفظ السلام الأمميين في السودان

بورت سودان (وكالات)



قُتل ستة جنود بنغلادشيين على الأقل أمس في هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تابعة لبعثة حفظ سلام أممية في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، الأمر الذي دانته دكا والأمم المتحدة بشدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة الأمنية المُؤقتة لأبيي «يونيسفا» أن ستة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح أربعة منهم بالغة عندما ضربت طائرات مسيّرة معسكرهم في كادوقلي، مضيفة أن جميع الضحايا من بنغلاديش.

وأعرب رئيس وزراء بنغلاديش محمد يونس في بيان عن حزنه الشديد إزاء الواقعة، مشيراً إلى أن الحصيلة بلغت ستة قتلى وثمانية جرحى، طالباً من الأمم المتحدة ضمان تقديم أي دعم طارئ ضروري للعناصر البنغلادشيين.

بدوره، شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي وصفه بـ«المروع»، مجدداً في بيان دعوته أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال الحربية فوراً.