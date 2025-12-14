ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل ستة عشر شخصًا وإصابة ما لا يقل عن أربعين آخرين في العملية الإرهابية التي نفذها مسلحان واستهدفت احتفالًا يهوديًا على شاطئ بونداي في مدينة سيدني، الأحد.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بيانًا، في وقت مبكر من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه "تؤكد الشرطة وفاة ستة عشر شخصًا وبقاء أربعين آخرين في المستشفى إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في بوندي".

وقال رايان بارك وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز إن طفلا من بين القتلى وإن ثلاثة أطفال آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 11 شخصا في العملية.

وأكد مال لانيون، مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحافي "عثرنا على عبوة بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قتل".

وقال الشاهد تيموثي برانت-كولز، وهو سائح بريطاني "حصل إطلاق نار من مسلحين يرتديان ملابس سوداء ويحملان بنادق نصف آلية"، مضيفا أنه شاهد عددا من الأشخاص المصابين بأعيرة نارية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن "الشر انفجر على شاطئ بونداي بما يفوق كل تصور".