رئيس الوزراء الأسترالي يدين هجوم بوندي بيتش

أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في شاطئ بوندي بيتش ووصفه بأنه "عمل شر محض"، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة مقتل 16 شخصا على الأقل في إطلاق النار الذي وقع يوم الأحد.

وفتح مسلحان النار على عائلات في شاطئ سيدني خلال مهرجان. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم، من بينهم أحد المسلحين، وأصيب 40 آخرون في الهجوم. وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن اليوم كان يجب أن يكون "احتفالا مبهجا" في بوندي لكنه "تلطخ إلى الأبد" بما حدث. وتابع "ما رأيناه بالأمس كان عملا من أعمال الشر المحض عملا إرهابيا على شواطئنا في موقع أسترالي أيقوني".وتابع :"بالأمس كان حقا يوما مظلما في تاريخ أمتنا. لكننا كأمة أقوى من الجبناء الذين فعلوا ذلك".