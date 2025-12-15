الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيضانات مفاجئة في المغرب تودي بحياة 21 شخصاً

فيضانات مفاجئة في المغرب تودي بحياة 21 شخصاً
15 ديسمبر 2025 07:53

لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الأحد، في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب، جراء فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق ما أعلنته السلطات المغربية.

 

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان، إنه تم إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

 

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات، وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

المصدر: وكالات
المغرب
فيضانات
